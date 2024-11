PM apreende 15 quilos de maconha em "táxi da droga" no Rio Comprido

Policiais Militares apreenderam 15 kg de maconha dentro de um táxi, no Rio Comprido, Região Central do Rio. Equipes chegaram a trocar tiros com criminosos, após localizarem o veículo na rua Itapiru, na noite desta terça feira (12), mas os meliantes conseguiram fugir para uma comunidade próxima.

Agentes do 4º BPM (São Cristóvão), realizavam patrulhamento na região, quando viram um táxi trafegando pela via com a porta aberta. Os PMs se aproximaram do veículo e os bandidos passaram a atiras na equipe.

Houve confronto e os criminosos fugiram para o Morro da Coroa, em Santa Teresa. Após a fuga, os policiais apreenderam uma sacola com 15 quilos de maconha. O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).