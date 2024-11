Fortes chuvas na madrugada afetaram a distribuição de energia na região, aponta Enel

O apagão que atingiu São Gonçalo, Niterói e Maricá, impactou milhares de moradores. Segundo Mais de 10 mil alunos foram impactados nas redes municipais de ensino por conta da suspensão das aulas.

Segundo a Concessionária Enel, a falta de energia elétrica dessa terça-feira (12) se deu após um incêndio na subestação de energia do Alcântara, São Gonçalo. O caso foi solucionado e 87% tiveram o serviço normalizado.

Já o segundo apagão, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (13), teria sido causado pelas intensas chuvas e rajadas de vento, segundo a Enel.

A Secretaria de Educação de São Gonçalo ainda está finalizando o levantamento das escolas atingidas pela falta de energia. Mas até o momento já se sabe que cerca de 20 escolas estão sem luz, fazendo com que a aulas do turno da manhã sejam suspensas.

No município vizinho, a situação é semelhante, pois a Prefeitura de Niterói, aproximadamente 32 escolas municipais estão sem energia elétrica, nesta quarta-feira, atingindo aproximadamente 10 alunos. Por causa disso, as atividades de escolas integrais foram totalmente suspensas, enquanto as outras apenas o turno da manhã foi afetado. Em relação ao turno da tarde, a situação será analisada ao longo do dia.

Outros serviços como os Restaurantes Populares em Niterói, também foram afetados. As unidades do Centro do bairro Fonseca não funcionarão nesta quarta-feira.

Em nota oficial, a Enel informou que já enviou equipes para realizar os reparos.

Nota oficial na íntegra:

A Enel Distribuição Rio informa que uma ocorrência em uma linha de distribuição de alta tensão da companhia na madrugada de hoje (13) afetou o fornecimento de energia para parte dos clientes da distribuidora em São Gonçalo e Niterói. O incidente ocorreu durante as fortes chuvas com rajadas de vento e descargas atmosféricas que atingem parte do Estado do Rio de Janeiro.

Técnicos da distribuidora foram mobilizados imediatamente e já estão realizando os reparos necessários na Linha, o que envolve serviços complexos num local de difícil acesso. Em paralelo, a empresa está realizando manobras na rede para reduzir o número de clientes impactados.

Com relação à ocorrência de ontem (12) na subestação de Alcântara, a empresa informa que 87% dos clientes afetados tiveram o serviço normalizado.