Ainda sem luz: Moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá amanhecem sem energia elétrica

Diversos bairros de Niterói, São Gonçalo e Maricá amanheceram, nesta quarta-feira (13) ainda sem energia. Após o apagão que atingiu as cidades na noite da última terça-feira (12), moradores também relatam falta de água.

Segundo a concessionária Enel, o problema acontece por uma ocorrência com origem na subestação de Alcântara.

Leia também:

Prefeito de SG percorre unidades de saúde afetadas pela falta de energia

Falta de luz provoca suspensão do abastecimento de água em São Gonçalo e Niterói



Em relação ao abastecimento de água, o Sistema Imunana-Laranjal, que abastece a região, também informou que estava sem luz. A Cedae, no entanto, afirmou que a situação da estação foi normalizada no início da manhã desta quarta-feira (13) e está retomando com a distribuição aos poucos.

De acordo com a Enel, o fornecimento de energia foi retomado a cerca de 83% dos clientes afetados. Internautas, no entanto, ainda relatam falta de luz e picos constantes.