DPO do Retiro São Joaquim, em Itaboraí, é atacado a tiros

O Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Retiro São Joaquim, em Itaboraí, foi atacado a tiros fuzil, na madrugada dessa quarta-feira (13). Havia policiais do 35ºBPM (Itaboraí) de plantão lá, quando quatro homens, em duas motos e armados com fuzis, fizeram vários disparos em direção da unidade. Os PMs informaram que os criminosos fugiram logo depois. A ocorrência foi registrada na 71ªDP (Itaboraí). Durante a manhã, foram recolhidas várias cápsulas deflagradas de calibre 762. Não havia nenhum policial na unidade, durante a madrugada.

Desde a semana passada, as Políciaias Civil e Militar vem investigando o recrudescimento da violência nos bairros do Retiro São Joaquim,Vale do Sol e Joaquim de Oliveira, onde várias denúncias mostram que traficantes ligados ao Comando Vermelho estariam disputando com milicianos essas três regiões.

Os traficantes, ligados ao grupo de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como principal liderança do do CV no Salgueiro, em São Gonçalo, estariam tentando monopolizar as atividades nos três bairros, para ganhar dinheiro com a venda de drogas, exploração de sinais de TV a cabo clandestinos, conhecidos como 'gatonet', e venda de gás, entre outras atividades.

As denúncias identificam os traficantes David, de vulgo Graxinha ou Cara Rachada/CR, Tiquinho, Botafogo,Jorge Bicudo ou Madrugadão, Renatinho, do Vale do Sol, e Barril de Três Pontes como os pivôs da 'guerra' contra os milicianos nos três bairros.

Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar ainda não havia se manifetado sobre o ataque a tiros, ao DPO de Retiro São Joaquim.

