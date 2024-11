Niterói Expo Geek: Quadrinista de SG ganha prêmio com personagem super-herói indígena

Quadrinista de São Gonçalo, Eberton Ferreira recebeu mais um prêmio pela sua arte: ele foi campeão na categoria Super-herói brasileiro do Ano, com o personagem Xamã, no Festival Niterói Expo Geek, ocorrido no último final de semana, em Niterói.

Os concorrentes tiveram seus personagens avaliados por um júri técnico e logo em seguida foram para votação popular online. Em suas redes sociais, Eberton disse estar muito emocionado com a conquista.

“Foi emocionante receber esse reconhecimento de dez anos trabalhando com esse gênero tão amado dentro da nona arte e podendo contribuir, levando a brasilidade aos leitores com as histórias fantásticas de Xamã - O Espírito da Terra!”, escreveu o artista.

Considerado o maior evento geek da região, o Niterói Expo Geek promoveu mais de 60 atividades abertas para fãs de todas as idades, com atrações que foram de painéis com dubladores e bandas cover até torneios de e-sports e competições de cosplay. O evento ainda contou com jogos de tabuleiro e RPG, premiação de contos fantásticos, uma feira literária, filmes e curtas geeks, estandes vendendo acessórios, “maquiagem express”, exposição, fliperama, feira de ciência e tecnologia e equipes de xadrez.