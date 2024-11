Polícia Civil do Rio prende um dos principais chefes do tráfico de Belo Horizonte

Uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Pará terminou com a prisão de Júlio Martins da Silva, conhecido como Merrão, na noite do último domingo (10). De acordo com as investigações, ele é um dos principais chefes do tráfico de Belo Horizonte, capital mineira, e expandia sua influência para o Pará.

O criminoso estava hospedado em um hotel de luxo, de frente para praia, na Avenida do Pepê, Barra da Tijuca. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. No momento da prisão, foi constatado que ele estava com documento falso.

Segundo a Polícia Civil, Merrão, que é oriundo de Belo Horizonte, é um criminoso de "de alta periculosidade". Ele começou a expandir sua influência e atuação para o Pará ao se aproximar da facção Comando Vermelho. No Rio de Janeiro, tinha como base o Complexo do Alemão, na Zona Norte.

Leia mais

Dupla é presa após roubar produtos estimados em 100 mil reais de shopping da zona norte do Rio

Homem se passa por outra pessoa e acaba preso com moto clonada em Niterói



Durante o trabalho de inteligência entre as equipes policiais dos três estados, "Merrão" foi localizado em um restaurante na Rua Olegário Maciel, na Barra. Ainda em meio às investigações da Operação Escobar, foi cumprido o mandado de prisão por sentença condenatória, pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Ele ainda foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

De acordo com a polícia, "Merrão" é apontado como o principal fornecedor de maconha na região metropolitana de Belo Horizonte.

Participaram da operação agentes da Polícia Civil do Pará, através da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC); da Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Minas Gerais; e, no Rio, 16ª DP (Barra da Tijuca), 64ª DP (São João de Meriti) e Subsecretariara de inteligência da PCERJ.