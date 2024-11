Homem se passa por outra pessoa e acaba preso com moto clonada em Niterói

Um homem, de 45 anos, foi preso na manhã deste sábado (09) após ser flagrado pilotando uma motocicleta clonada pelo Centro de Niterói. Segundo a Polícia, ele tentou escapar da prisão se passando por uma outra pessoa, amas acabou tendo a identidade descoberta pelos agentes.

Uma equipe da Operação Segurança Presente que monitorava o Centro da cidade disse ter recebido denúncias de que um suspeito estava transitando pela região. Após realizar cerco na Avenida Rio Branco, os policiais encontraram o suspeito conduzindo uma Honda preta, suspeita de clonagem.

Na abordagem, os agentes não encontraram nenhuma anotação no histórico do documento de identidade apresentado por ele. Ainda assim, ele foi levado para a 76ª DP (Centro), Central de Flagrantes da região. Após depoimento, ele foi identificado como um suspeito alvo de um mandado de prisão.

Além da identidade, ele também estava com três cartões de crédito no nome de outra pessoa, um aparelho celular com carregador, um cordão dourado e 20 reais em espécie. Todo o material foi apreendido pelos agentes junto da moto adulterada. O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.