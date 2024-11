Dupla é presa após roubar produtos estimados em 100 mil reais de shopping da zona norte do Rio

A polícia apreendeu um carro e uma pistola calibre 9mm com os suspeitos - Foto: Reprodução/ PMERJ

A polícia apreendeu um carro e uma pistola calibre 9mm com os suspeitos - Foto: Reprodução/ PMERJ

Dois homens foram presos na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, por roubar produtos de informática avaliados em 100 mil reais. As mercadorias foram retiradas de um shopping no bairro do Cachambi, neste mês.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e levado à UPA de Ricardo de Albuquerque, não há informações sobre o seu estado de saúde. O segundo comparsa foi detido sem ferimentos.

Com os criminosos, os agentes apreenderam um carro e uma pistola calibre 9mm. Ainda conforme a corporação, um deles era foragido do sistema prisional e o outro possuía 12 anotações criminais e cinco mandados de prisão em aberto. A PM não informou em qual delegacia o caso foi registrado.