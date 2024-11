Polícia prende no Rio cantor de forró acusado do tentar matar gari no Rio Grande do Norte

Policiais civis do 3º Núcleo de Investigação Qualificada (3º NIQ), 49ª Delegacia de Polícia Civil (Municipal de Cruzeta/RN) e da 36ª (Santa Cruz), cumpriram neste sábado (09) um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 39 anos, cantor de forró, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A prisão foi realizada em uma casa noturna da Zona Oeste do Rio, no momento em que o investigado se apresentava em um show.

De acordo com as investigações, a tentativa de homicídio ocorreu em via pública na madrugada do dia 16 de novembro de 2021, na região de Cruzeta, no Rio Grande do Norte, quando a vítima estava se preparando para iniciar seu trabalho de gari. Foram efetuados cerca de quatro disparos de arma de fogo pelo autor dos fatos, sendo que três atingiram a vítima (no braço, no maxilar e nas nádegas).

A motivação do fato era uma antiga desavença entre o autor e a vítima, no qual já tinham chegado a vias de fato e o autor já tinha ameaçado a vítima. O Inquérito Policial havia sido concluído em 2023, quando houve representação de prisão preventiva pela Autoridade Policial, no qual foi decretada pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público. O investigado permanecerá detido e à disposição da Justiça.

