Brasileiro aplica nocaute brutal em adversário e se coloca como uma das estrelas do UFC

O paulista de Taubaté, Carlos Prates, de 31 anos, já vinha chamando a atenção dos fãs de MMA, com lutas emocionantes e belos nocautes nas suas últimas três lutas pelo UFC. Na noite deste sábado (9), em Las Vegas, fazendo sua primeira luta principal na organização, o "fumante do muay thai", como é conhecido nas redes sociais, fez mais uma vítima, após derrotar ainda no primeiro round o americano Neil Magny.

A luta não começou muito confortável para o brasileiro, o adversário não queria trocar socos com Carlos e logo tentou partir para a luta agarrada. Magny conseguiu amarrar a luta durante um tempo, mas tomou um lindo golpe de Prates e ficou visivelmente atordoado.

Leia também:

Capitão Nelson celebra curso de Medicina da Universo em SG: 'Muito orgulho'



Jornalista admite erro ao deixar Vini Jr. fora do top 10 da Bola de Ouro



Após perceber que estava bem na luta, o brasileiro teve calma para lançar seus golpes para tentar encerrar o confronto, enquanto o americano tentava desviar dos socos. Carlos acertou um belo soco que pegou na temporã do adversário. O americano caiu apagado na lona, nocaute no primeiro round e quarta vitória seguida para o "fumante" na organização, todas por interrupção.



O brasileiro vem ganhando tanta moral na organização e seguidores ao redor do mundo, que até mesmo Jon Jones, visto para muitos como maior atleta da história do MMA, tirou uma foto com o atleta após a luta. Jones entrou na onda de Prates e colou no rosto, um óculos específico, que é uma marca registrada da equipe do brasileiro.