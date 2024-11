Zagueiro da Seleção Brasileira tem grave lesão no joelho confirmada e passará por cirurgia

O Real Madrid, clube do zagueiro Éder Militão, anunciou que o atleta teve uma grave lesão no joelho e precisará passar por uma cirurgia. O defensor teve uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho direito.

Militão deixou o campo chorando muito aos 29 minutos do primeiro tempo, na goleada do Real, por 4 a 0, contra o Osasuna, pelo campeonato espanhol. Além do zagueiro, o meia Rodrygo também saiu lesionado na partida, com um incomodo na coxa.

O zagueiro já teve uma lesão semelhante em 2023, na ocasião foi uma ruptura ligamentar do joelho esquerdo, Éder ficou quase um ano se recuperando até voltar aos gramados.



Com isso, o técnico Dorival Júnior perde seu zagueiro titular para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira, contra Venezuela e Uruguai.