Mulher finge ser vítima de violência doméstica e acaba presa por agressão e ameaça na Baixada

Uma mulher de 36 anos foi presa na última quarta-feira (6), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por lesão corporal e falsa comunicação de crime. A suspeita tentou se vingar do ex, após descobrir que ele estava se relacionando com outra pessoa, e procurou a polícia fingindo ser vítima de violência doméstica.

Segundo a polícia, a mulher foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e disse que havia sido agredida pelo ex, após uma crise de ciúmes. E que antes do ataque, ele tinha entrado em sua casa, e para se defender ela pegou uma faca, sendo agredida, em seguida, com socos e chutes.

Vendo o estado da mulher, os agentes foram até a casa do homem para prendê-lo. No entanto, ao chegar na casa do suspeito, que num primeiro momento era investigado pelo crime de violência doméstica, mostrou que, na verdade, ele que era vítima da ex.

O homem tinha cortes na mão e nos braços, além de marcas de mordidas. Aos investigadores, o ex da suspeita mostrou prints de conversas. Nelas, a mulher proferia várias mensagens ofensivas para o ex. Em uma das conversas a mulher chegou a fazer ameaças: "Deus é mais e o capeta não falha".

Mensagens da mulher para o ex | Foto: Reprodução

Ataque à vítima

A confusão aconteceu após a mulher descobrir que o homem estava com uma outra mulher. Em seguida, ela foi até a casa do homem e quebrou vários objetos, além de ameaçar colocar fogo no local. Ela também passou a se mutilar com uma faca.

O homem disse ainda que eles brigaram e que ele conseguiu tirar a faca da mulher. Testemunhas também contaram que viram a briga, e que a mulher havia procurado o ex-companheiro e a nova namorada dele.

De acordo com a polícia, após analise do contexto, além do laudo pericial, a delegacia concluiu que o suposto autor era a verdadeira vítima, e foi dada voz de prisão à mulher.