Operação no Morro do Castro deixa um morto na manhã desta quinta-feira; Vídeo

Um homem foi baleado e morto durante operação da PM realizada na manhã desta quinta-feira (7) na Comunidade do Castro, em Niterói. Segundo informações, os agentes se dividiram realizando cerco e vasculhamento, com apoio de diversas informações passadas através do Disque Denúncia, sobre pontos de venda de drogas e suspeitos armados.

Por volta das 7h, ao chegarem ao local, as equipes observaram alguns suspeitos comercializando drogas nos locais de operação. Foi então que os agentes realizaram o cerco na comunidade, onde uma parte da equipe foi alvo de tiros, disparados por suspeitos em motocicletas, iniciando assim o confronto.

Após cessar os disparos, as equipes encontraram um dos suspeitos ferido. Ainda de acordo com os agentes, ele portava uma pistola cromada. Enquanto isso, um outro suspeito, que tentava fugir, também foi encontrado com uma mochila com drogas;

Após a apreensão de todo material: uma pistola; um carregador; sete munições; 288 pedras de Crack; 141 tiras de maconha; 61 pinos de cocaína; e uma moto roubada os agentes deram voz de prisão a um dos acusados. O outro morreu no local. A Divisão de Homicídios foi acionada para fazer a perícia.





Material apreendido durante operação no Morro do Castro Divulgação

Autor: Divulgação

Segundo a Polícia Militar, o local da prisão é dominado pela Facção Comando Vermelho (CV), e os suspeitos armados vem praticando roubos em série nas rodovias BR 101, RJ 104 e 106.

Outra informação repassada pelos agentes é que a comunidade vem sendo alvo frequente de denúncias a órgãos públicos, pois traficantes obstruem a entrada do servidão da vila de casas, impondo rotina de medo e humilhação aos moradores locais, que são obrigados a se identificar e dar explicações a criminosos armados que restringem o direito de ir e vir dos mesmos.