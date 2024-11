Mulher é presa em flagrante com 'arma branca' no Centro de Niterói

Uma mulher foi presa em flagrante por roubo à mão armada na Rua Visconde do Rio Branco, localizada no centro de Niterói, na madrugada desta quinta-feira(7). Um suspeito fugiu e a outra foi presa e autuada por roubo.

Durante patrulhamento preventivo do 12°BPM, agentes foram abordados por uma jovem, de 23 anos, que tinha acabado de ter seu celular levado por uma dupla criminosa que estava armada com uma faca. No mesmo instante, os agentes iniciaram as buscas pelas suspeitas do crime.

Próximo ao local, os policiais avistaram o casal, que iniciaram fuga ao avistarem as autoridades. Uma mulher, de 22 anos, foi presa com a arma do crime - uma faca de 33 cm - que foi apreendida. Já o seu comparsa, fugiu com o celular da vítima.

A acusada foi encaminhada para a 76ª DP e autuada em flagrante delito pelo crime de roubo, e continua presa. Ela já tinha duas anotações criminais, uma por roubo e outra por furto.