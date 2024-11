Bicheiro Rogério de Andrade será transferido para presídio federal no Mato Grosso do Sul

Em uma decisão conjunta entre a Justiça Federal e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), o bicheiro Rogério de Andrade será transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, localizado no Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada depois de um pedido da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Entretanto, ainda não foi definida a data de transferência.

A defesa de Rogério alegou que não foi informada oficialmente sobre a transferência.

A prisão do bicheiro ocorreu no final do mês de outubro, em decorrência da Operação Último Ato, comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Rogério está sendo acusado de mandar matar o rival Fernando Iggnácio.

Desde que foi preso, o contraventor está no presídio de segurança máxima de Bangu 1, localizado no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O crime que Rogério está sendo acusado aconteceu no dia 10 de novembro de 2020, quando Iggnácio, que era genro do também bicheiro Castor de Andrade, sofreu uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes. A vítima havia desembarcado de um helicóptero, que vinha de Angra dos Reis, na Costa Verde, quando foi alvejado, com tiros de fuzil 556, enquanto caminhava em direção a um carro.