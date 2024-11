Mulher é esfaqueada 10 vezes pelo ex que não aceitava o fim do relacionamento

Um homem desferiu 10 facadas contra a ex-companheira, ontem (6), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu no momento em que a vítima estava trabalhando na localidade conhecida como Jardim Carioca.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento e abordou a mulher, iniciando as agressões. Depois do crime, pessoas que estavam no local impediram a fuga do homem até a chegada da equipe de Segurança Presente.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros que a levou ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde continua internada, em estado estável. O homem foi preso em flagrante e conduzido à 37ª DP (Ilha do Governador), onde houve o registro do caso.