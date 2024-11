Mulher é esfaqueada por ex-marido na Ilha do Governador

Na manhã desta quarta-feira (6), uma vendedora ambulante foi esfaqueada pelo ex-marido, Roneth Cirilo do Nascimento, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. A agressão ocorreu enquanto a vítima trabalhava próximo aos quiosques no bairro Jardim Carioca.

As pessoas que presenciaram o caso, cercaram e agrediram o agressor, que foi detido em flagrante pelos agentes do programa Segurança Presente. Segundo relatos de amigos da vítima, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento.

Apesar de ter sido levada ao Hospital Municipal Evandro Freire, até o momento não se sabe sobre seu estado de saúde da mulher. O caso foi inicialmente registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e depois direcionado para a 21ª DP (Bonsucesso).

Leia mais:

Grota tem oficinas gratuitas de desenho e pintura para crianças

Maricá FC empata com Olaria e garante o título da Copa Rio 2024