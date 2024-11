Maricá FC empata com Olaria e garante o título da Copa Rio 2024

O Maricá Futebol Clube é o campeão da Copa Rio 2024! Nesta quarta-feira (06), o Tsunami empatou com o Olaria, em 0x0 no Estádio João Saldanha, e garantiu o título da competição. Estreante no Campeonato Carioca de 2025, a equipe chegou a conquista graças à vitória no jogo de ida, na Rua Bariri, por 1x0.

Com a taça em mãos, o clube de Maricá poderia escolher participar da Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil em 2025. A opção foi a disputa pela quarta divisão do Brasileirão. O Olaria, com isso, disputará o torneio de mata-mata.

A partida decisiva contou com boa presença de público no Estádio João Saldanha, em Maricá. Foi o terceiro título conquistado em 2024 pelo Tsunami. Além da Copa Rio, o Maricá FC já tinha faturado a Taça Santos Dumont e Segundona do Estadual.

Agora, o Maricá aguarda a tabela do Cariocão 2025 para saber seus adversários. A equipe voltará aos treinos no final de novembro, iniciando a pré-temporada para disputar a elite do estadual no primeiro trimestre.