Grota tem oficinas gratuitas de desenho e pintura para crianças

Mais conhecido pelos cursos de iniciação e instrumentos musicais, o Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social com sede em Niterói, também oferece oportunidades ligadas a outras formas de arte e educação. Uma delas é a oficina gratuita de desenho e pintura, destinada a crianças a partir dos 7 anos - estudantes da rede pública ou moradoras de comunidades.

As aulas, ministradas pela professora Liliane Iten Chaves, começam neste mês de novembro, assim que for atingido o número máximo de 15 alunos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas acessando a página oficial da Orquestra da Grota no Instagram (@orquestradagrota), bastando clicar no link da bio e preencher o formulário de inscrição.

As oficinas são uma oportunidade de imersão nas artes visuais e exploram a expressão artística de forma lúdica. Em três etapas – linhas e traços, forma e tom, cor e emoção – os alunos desenvolvem o foco e a percepção visual, experimentando técnicas variadas e aprendendo noções básicas de perspectiva e mistura de cores.

“A arte é uma das melhores ferramentas de inclusão social, e estamos muito felizes em poder proporcionar às crianças essa oportunidade de trabalhar a sensibilidade, a criatividade e a interação, tendo o desenho e a pintura como fios condutores”, afirma Lenora Mendes, fundadora e coordenadora do Espaço Cultural da Grota.

As aulas ocorrerão às terças-feiras, das 14h às 17h, na sede do Espaço Cultural da Grota (Rua Otto Bastos, 23 – São Francisco – Niterói).

Sobre o Espaço Cultural da Grota

O Espaço Cultural da Grota (ECG) é um projeto de inclusão social pela música e outras formas de arte que completará 30 anos de atividades em 2025. Com sede em Niterói (RJ) e núcleos também em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, o ECG atende a cerca de mil alunos anualmente, com aulas gratuitas de instrumentos musicais, pré-vestibular, reforço escolar e outras atividades para crianças, jovens e adultos.