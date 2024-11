Polícia prende 6 suspeitos de integrar quadrilhas de roubo de carros do Rio

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar interceptou uma quadrilha especializada em roubo de carros antes que seus integrantes assaltassem uma residência em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Seis homens armados foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (6).

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de integrar uma rede dedicada a roubos de veículos nos bairros de Laranjeiras, Méier, Botafogo, Glória, Santa Teresa, Centro e Tijuca.

A operação contou com equipes da 7ª DP (Santa Teresa), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (Desarme), e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Escoltas (CFAE), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da PMERJ (SSI) e de agentes do 2º BPM.

Entre os itens apreendidos estavam duas pistolas calibre .40, um revólver calibre 38, toucas ninja e lacres para amarração de vítimas. Três veículos também foram recuperados, incluindo um Honda City branco clonado, que havia sido roubado no Méier em agosto.

De acordo com a polícia, todos os detidos possuem antecedentes criminais. O grupo é vinculado ao Morro do São Carlos, área de influência da facção Terceiro Comando Puro (TCP), e contava com um membro de São Paulo, oriundo do bairro Capão Redondo, reduto do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O monitoramento dos suspeitos pela 7ª DP teve início em outubro, após a identificação de seu envolvimento em diversos roubos de veículos na região de Santa Teresa. Com o suporte de dados de inteligência, foi organizada a operação para capturar os integrantes da quadrilha e desarticular suas atividades criminosas.

Os detidos foram autuados por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo roubado, condução de veículo com sinais adulterados e uso indevido de símbolos e insígnias de instituições públicas.

