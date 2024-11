O que muda no Brasil com a vitória do Trump nos Estados Unidos

Dólar turismo registra aumento no dia do resultado das eleições nos Estados Unidos - Foto: Divulgação/Valter Campanato/Agência Brasil

Dólar turismo registra aumento no dia do resultado das eleições nos Estados Unidos - Foto: Divulgação/Valter Campanato/Agência Brasil

Após o fim da apuração dos votos para a presidência dos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, (Republicanos) foi confirmada, nesta quarta-feira (6). O político retorna à Casa Branca para o seu segundo mandato, e dessa vez comandará o país até 2028. Como resposta da escolha dos eleitores norte-americanos, o dólar, moeda americana, abriu as bolsas de valores ao redor do mundo em alta. Esse aumento gera grande impacto na economia global, principalmente no Brasil, o que causa preocupação entre especialistas.

De acordo com o economista e professor do curso de Relações Internacionais da ESPM, Fabio Andrade, as eleições nos Estados Unidos têm relevância no mercado financeiro, pois o principal questionamento levantado pelo mercado financeiro é quanto dólar os Estados Unidos vão injetar na economia global.

“As eleições nos Estados Unidos sempre geram uma oscilação, porque como é que vai ser a política comercial dos Estados Unidos no mundo? Pode ser distante mas não é. Quanto os Estados Unidos vão colocar de mais dólar no mundo, comprando produtos de outros países”, explica o especialista.

Uma das preocupações apontadas pelo especialista foi sobre o resultado da votação, porque Trump já havia dito abertamente que iria taxar as importações para priorizar as empresas americanas.

“Aquele produtor de soja brasileiro vai enfrentar tributos que vão deixar o produto dele mais caro e provavelmente ele vai vender menos para os Estados Unidos, então ele vai receber menos dólares”, diz Fabio.

Vale destacar que o dólar se divide em três categorias, o dólar comercial, usado para transações financeiras e comerciais, turismo muitas vezes comprados por pessoas físicas em casa de câmbio e por fim o dólar futuro, que é um compromisso de compra dólar com um preço pré-ajustado. Um dos questionamentos levantados é sobre a rapidez com que o dólar turismo subiu, atingindo R$ 5,75, nesta quarta-feira (6).

“O aumento foi mais rápido no mercado de turismo, porque de certa forma, as pessoas acabam se planejando menos, bate um certo desespero em quem tem viagem marcada e tem um aumento significativo do dólar. O aumento do dólar foi tão rápido porque muitas pessoas ficaram inseguras a partir do resultado que foi colocado”, alega o especialista.

Dessa forma fica mais claro o porquê o dólar teve um aumento significativo após o resultado das eleições. O especialista analisa a diferença atual dos dólares turismo e comercial.

“O dólar turismo variou hoje em 5.74% para 6.15%, ou seja uma variação de super alta de 10%. Por outro lado, o dólar comercial, a máxima foi de 5.86% e a mínima foi de 5.73%, uma diferença de treze centavos”, explicou o especialista e professor de economia.

Dessa forma, a economia global será afetada por esses fatores, mas principalmente o Brasil, uma vez que o país já apresentava desvalorização do real frente ao dólar nas bolsas de valores, pois o governo não anunciou corte de gastos para conter a dívida pública brasileira.

No momento em que os gastos públicos estão ultrapassando as receitas do governo, o mercado financeiro desconfia da capacidade do país de honrar suas dívidas no médio e longo prazo. O que resulta na espera pelos investidores em busca de juros altos para levarem seus recursos para o Brasil. Essa espera acaba contribuindo ainda mais para a saída ainda mais fortalecida do dólar do país, na última semana e debilitando ainda mais o real.