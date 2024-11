Quem dá mais? Itens valiosos de Hollywood vão a leilão; confira os preços

A casa de leilões Heritage Audictions, localizada em Dallas, nos Estados Unidos, está leiloando várias relíquias de clássicos de Hollywood. Itens como os famosos sapatinhos vermelhos da Dorothy(Mágico de Oz) e a marcante bola de vôlei Wilson (Náufrago) podem ser de qualquer pessoa que esteja disposta a desembolsar alguns milhares de dólares pelos produtos.

Par de sapatos é o item de maior valor no leilão | Foto: Reprodução/Heritage Audictions

As sapatilhas de rubi, usadas por Judy Garland, são o objeto mais caro do lote apresentado pela casa de Dallas. O lance inicial pela peça é de US$ 825 mil (cerca de R$ 5 milhões).

Outros produtos valiosos também fazem parte do leilão. Como a estatueta do Oscar de melhor ator concedida a Humphrey Bogart pelo filme "The African Queen", em 1951. O lance inicial da peça será de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhões). Já o par de luvas que o Batman de Adam West usava na série da ABC, ao longo de 120 episódios, entre 1966 e 1968.