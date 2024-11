PM prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em comunidade de Niterói

Com os suspeitos foram apreendidos material entorpecente, armas de fogo, dinheiro, granada e radiotransmissores - Foto: Divulgação

Agentes do Grupo de Ações Táticas do 12ºBPM de Niterói receberam informações, obtidas pelo Disque Denúncia na manhã desta quarta-feira (6), que traficantes armados se reúnem todos os dias na Rua Jornalista Moacyr Padilha, no morro da Chácara, Centro de Niterói, para venda ilícita de drogas.

Chegando ao local, os agentes confirmaram a denúncia ao se depararem com quatro suspeitos que, ao avistarem os policiais, tentaram fugir.

Após cercarem o local, os agentes conseguiram deter quatro suspeitos, que ainda não foram identificados. Com eles foram apreendidos uma pistola, um revólver, um simulacro de pistola, uma granada, radiotransmissores, material entorpecente e dinheiro em espécie.

Equipes conduziram a ocorrência à 76ªDP (Centro) para registro e autuação em flagrante delito.