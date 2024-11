Três suspeitos são presos por roubo à mão armada em Macaé

A Polícia Civil de Macaé prendeu três suspeitos de roubo à mão armada no bairro Imboassica. A captura ocorreu após investigações que iniciaram depois do assalto, ocorrido no dia 08 de outubro. No momento do crime, a vítima foi abordada e ameaçada com uma arma de fogo na Rodovia Amaral Peixoto, tendo seus pertences pessoais levados.

Com o registro do roubo na delegacia, os policiais conseguiram identificar os suspeitos e obter mandados de prisão temporária, emitidos pela 2ª Vara Criminal de Macaé. A operação foi executada no bairro Lagoa, onde o trio foi localizado e preso.