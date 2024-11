Foragido da Justiça é preso após retirar tornozeleira eletrônica em Niterói

Foragido da Justiça, desde que violou a tornozeleira eletrônica, foi preso por tráfico de drogas na Estrada do Mato Grosso, localizado na Comunidade da Cocada, bairro do Sapê, em Niterói. O homem identificado como Carlos Alexandre Moreira da Silva, de 24 anos, foi encontrado após policiais receberem denúncias sobre seu paradeiro.

No decorrer da ação, os policiais do 12º BPM (Niterói) visualizaram três homens suspeitos. No momento em que se aproximaram, um dos indivíduos efetuou disparos e os agentes precisaram revidar, prendendo Carlos e um segundo homem, ainda não identificado, considerado de Alta Periculosidade.

Leia também:

Parque Paleontológico de Itaboraí recebe 65 mil mudas de diferentes espécies

Flim chega à metade da programação com sucesso de público



Na ação, foi cumprido o mandado de prisão contra o foragido, que havia sido liberado do sistema penitenciário para cumprir o regime de prisão domiciliar, porém burlou o monitoramento eletrônico.

Com os homens, foi apreendido uma pistola calibre 40, quatro munições, 502 pinos de cocaína, 280 trouxinhas de maconha, 95 pedras de crack e 5 rádios transmissores.

Tantos os presos quando os materiais apreendidos, foram encaminhados à 79ª DP, (Jurujuba).