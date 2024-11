Foragido da Justiça é localizado, com informações passadas pelo Disque Denúncia

Policiais penais da Divisão de Capturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), em uma ação coordenada pelo diretor da divisão, após coleta de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram, na manhã desta terça-feira (05), em Pilares, Zona Norte do Rio, Paulo Douglas Almeida da Silva, de 31 anos.

Paulo Douglas, é egresso do sistema prisional, desde o mês de julho de 2023, mas teve seu primeiro ingresso no sistema, em junho de 2018, respondendo pelo crime de Tráfico de Drogas. No entanto, ele vinha descumprindo de maneira recorrente as regras da Prisão Albergue Domiciliar (PAD), uma vez que deixou de comparecer ao Patrono Margarino Torres (PMT), desde 25/04/2024, e violou o monitoramento eletrônico sem apresentar justificativas, o que configura falta disciplinar de natureza grave.

Diante disso, em 26 de junho deste ano, foi expedido o Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de tráfico de drogas, por condenação Transitada em Julgado, determinando regressão na forma de execução da pena, pelo prazo de 09 anos e 07 meses em regime Semiaberto.

Após ser dada voz de prisão, os policiais penais conduziram o evadido à Delegacia de Polícia e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça do Rio, ligue e denuncie ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)Aplicativo: Disque Denúncia RJ

