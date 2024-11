Lexa rebate críticas sobre polêmica em chá revelação

O último final de semana foi cheio de boas emoções para a cantora Lexa e seu noivo o ator, Ricardo Vianna, que descobriram que serão papais de uma menina. Mas os internautas não deixaram passar uma situação que aconteceu na hora da revelação do sexo da criança, dizendo que a artista não foi carinhosa com a filha mais velha do ator, Cecília, de 9 anos, e criticaram a funkeira por ter se jogado no chão junto com a menina

Os três estavam em cima de um palco montado para o momento da revelação do sexo do bebê. Nessa hora, Lexa, que estava entre Ricardo e Cecília, viu a fumaça rosa, a futura mamãe se emocionou caindo no chão e levando a criança junto com ela.

Leia também:

Perseguição termina com moto apreendida na Zona Sul de Niterói

Atleta gonçalense conquista medalha de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

"As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu tava inquieta, tava tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha", escreveu a cantora

"Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso. Nossa Sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra", continuou.

Lexa está grávida de uma menina que terá o nome de Sofia. O ator Ricardo Vianna, teve um relacionamento com a empresária Aline Kryktine, e juntos tiveram Cecília.