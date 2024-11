Vovô Belo: cantor comemora nascimento de quarto neto

O cantor Belo, de 50 anos, celebrou o nascimento de seu neto caçula, Arthur, na noite da última segunda-feira (4). O bebê é fruto do relacionamento do empresário Paulo Arthur, 33 anos , filho do músico, com a estudante de nutrição Isabelle Oliveira.

Em seu perfil no Instagram, o artista apresentou o novo membro da família aos seguidores.

“Os presentes de Deus são assim em nossas vidas, são trazidos pelas mãos dos anjos, chegam de mansinho, falando diretamente aos nossos corações, ocupam todos os espaços, iluminam cada cantinho e aquecem nossas almas”, disse ele.

Na sequência, Belo também parabenizou os novos papais. “Arthur chegou! O mais novo membro da nossa família, que sorte eu tenho, que sorte temos todos nós. Mamãe Isabelle e neném passam bem. Papai Paulo Arthur feliz e o vovô aqui, está muito babão”, completou.

Arthur é o quarto neto de Belo, que já é avô de três meninas, duas delas filhas também filhas de Paulo Arthur. O cantor ainda é pai de de Paula, de 33 anos, Ingrid, de 26, e Isadora, 24.