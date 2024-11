Mulher esfaqueada por ex-namorado em Nova Iguaçu, recebe alta do hospital

Após passar cinco dias internada, Daiane da Silva Santos, que foi esfaqueada pelo ex companheiro na última quarta feira (30), recebeu alta do hospital nesta segunda (4). O caso ocorreu quando a mulher de 29 anos estava indo trabalhar, no bairro de Carmari, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

No mesmo dia do crime, a Polícia Civil prendeu o criminoso. Ele foi localizado em uma clínica psiquiátrica em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e levado para prestar esclarecimentos na 58ª DP (Posse).

A vítima foi esfaqueada pelo menos 20 vezes na região do pescoço e do peito. Após ser atacada, Daiane foi internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Uma testemunha firmou que, o agressor já rondava a região próxima ao trabalho da vítima e sabia sobre sua rotina. No dia do crime, o homem estava em uma moto vermelha, aguardando Daiane e, segundo a testemunha, disse que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém".

Segundo familiares, Daiane tinha medida protetiva contra o ex-companheiro por ameaças anteriores e chegou a se mudar para a casa da avó.