Atleta gonçalense conquista medalha de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

A gonçalense Geovanna Black conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu Kids - Foto: Divulgação

A atleta gonçalense Geovanna Oliveira, mais conhecida como "Geovana Black", de 13 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu Kids de Jiu-jitsu, na categoria leve - infanto juvenil 1 - faixa cinza. O evento aconteceu em Lisboa, Portugal, nos dias 26 e 27 de outubro.

Experiente e vitoriosa dentro do esporte, Geovanna lutou no dia 26, conquistando a medalha de ouro no Campeonato do IBJJF, Federação Internacional de Jiu-jitsu.

"Foi emocionante recebê-la no aeroporto. Levamos flores pra ela, girassol que ela ama. E meu esposo, que é o seu professor, graduou a Geovanna à faixa amarela assim que a encontramos no aeroporto. Filmamos tudo, foi lindo", disse a mãe da atleta, Bruna Oliveira.

Desafios para seguir o sonho

Mesmo diante das vitórias que tem conquistado ao longo dos últimos anos, Geovanna enfrentou muitas dificuldades para conseguir "embarcar" nos seus sonhos. Para conseguir lutar no Europeu Kids, a atleta chegou a vender doces pelo Centro de São Gonçalo, para arrecadar dinheiro para a viagem.

"Não recebemos o auxilio atleta a tempo pra pegar uma passagem boa, então tivemos que inteirar nisso e em todo o restante dos custos, que foram nossos. Ela foi com dois amigos e tiveram que fazer conexão na Angola, onde ficaram 6 horas sem contato com os pais, a gente aqui quase entrando em desespero sem ter noticias. Depois foram mais 8 horas pra chegar em Potugal e lá eles ficaram na casa de uns conhecidos que moravam a 2 horas do local da luta, então tiveram que fazer mais uma viagem até lá. Foi muita correria e perrengue, ela vendeu doces para conseguir dinheiro também, mas é o sonho dela, então vamos até o fim", contou a mãe da atleta.

Doces vendidos pela atleta para conseguir juntar dinheiro para o Europeu Kids de Jiu-jitsu | Foto: Divulgação

A jovem gonçalense ganhou patrocínio da Brazil Combat, que ajudou dando kimonos, blusa, mochila e casaco para a viagem. Além disso, o CRJ Visual também ajuda a atleta com as artes de divulgação em suas redes sociais: @geovanna.oliveira_bjj , mas, segundo a família, para que a atleta alcance seus objetivos dentro do esporte, ainda faltam auxílios principalmente para a realização das viagens aos locais onde acontecem os campeonatos.

"Agora na nova faixa amarela, o plano é conseguir primeiramente o visto para que ela possa viajar e lutar o Pan Kids 2025, nos Estados Unidos. Espero que com a visibilidade, alguém possa nos ajudar a conseguir o visto e viajar, porque vamos seguir, junto à ela, nessa caminhada de ser campeã e levar o esporte não só pelo Brasil, mas também pelo mundo", afirmou Bruna Oliveira.

Início no esporte

Geovanna Black iniciou no Jiu-jitsu como uma opção de esporte a se fazer, assim como o balé e o judô, que foram rapidamente substituídos pelo amor que a adolescente adquiriu pelo Jiu-jitsu, aos 8 anos. A família também é grande incentivadora da carreira da adolescente no esporte, já que a mãe Bruna Oliveira e o padrasto e professor de Geovanna, Marco Black, são atletas do mesmo esporte.

O casal, inclusive, está a frente do Projeto Spartanos, nome da equipe de Jiu-jitsu idealizada pelo professor Marco Black, presente em diversas comunidades de São Gonçalo, como Complexo do Salgueiro, Morro do Abacatão, Porto Velho, Covanca e Mutuá. O Projeto social atende, gratuitamente e diariamente, crianças a partir dos 4 anos, sem limite de idade.

Geovanna, que começou a lutar nos campeonatos pequenos em São Gonçalo, agora é campeã do Campeonato Europeu Kids. E esse é só o começo de um futuro brilhante dentro do esporte.