Ação policial no Sapê, em Niterói, termina com três detidos

Um tiroteio entre policiais militares e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Sapê, em Niterói, terminou com três homens detidos nesta segunda-feira (04). Um deles era alvo de um mandado de prisão. Segundo os agentes, o grupo de criminosos é acusado de atuar na comunidade da Cocada. Arma e drogas foram apreendidas.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) disse que estava em patrulhamento de rotina na região, quando avistou os homens, em atitude suspeita. Na tentativa da abordagem, os acusados teriam disparado contra os policiais, de acordo com a corporação. Após uma breve troca de disparos, três deles foram detidos.

Um deles permaneceu preso por conta de um mandado de prisão. A corporação não confirmou a prisão dos outros suspeitos. Com eles, foram apreendidas uma pistola 40mm com carregador e munições, além de uma carga com mais de 500 pinos de cocaína, 280 trouxas de maconha e 95 pedras de crack. Rádio transmissores, supostamente usados para comunicação entre criminosos, também foram apreendidos. O material foi levado para a 79ª DP (Jurujuba) que registrou o caso.