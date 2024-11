Duas mulheres são investigadas por doparem e furtarem estrangeiros no RJ

Duas mulheres são investigadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) por suspeitas de doparem dois estrangeiros, um norueguês e um alemão, com o “boa noite, Cinderela”, em Ipanema, Zona Sul do Rio, no último domingo (3). As mulheres levaram as vítimas para o apartamento onde estavam hospedados e roubaram seus pertences.

Os envolvidos se conheceram em um festa, em seguida, foram para o apartamento onde os estrangeiros estavam hospedados, Depois de dopar as vítimas, as mulheres colocaram os pertences roubados em bolsas e fugiram do local.

O síndico encontrou as vítimas desnorteadas e acionou a polícia. Os policiais tiveram que quebrar a porta para entrar no local e socorrer os estrangeiros.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que as suspeitas acompanham as vítimas até o apartamento e, depois da ação, surgem novamente com bolsas cheias saindo do local. O síndico desconfiou a movimentação e acionou a polícia.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Apoio do Turismo (Deat), está responsável pela investigação do caso.