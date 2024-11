Perseguição termina com moto apreendida na Zona Sul de Niterói

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de uma moto em São Francisco, Zona Sul de Niterói, na noite da última segunda-feira (4). O condutor foi autuado por adulteração de sinal identificador do veículo e desobediência.

De acordo com o 12° BPM (Niterói), os agentes faziam patrulha contra roubo de carros na Estrada Leopoldo Fróes quando avistaram duas motos com atitude suspeita. A perseguição começou após a ordem de parada ter sido ignorada.

Dois suspeitos conseguiram fugir com uma das motos, os outros dois escaparam a pé e invadiram um condomínio da região. Pouco depois, um dos condutores foi detido, enquanto o outro conseguiu escapar para a área da mata.

O veículo e o acusado foram levados para a 77ª DP (Icaraí), onde foi registrada a ocorrência de adulteração de sinal identificador do veículo (sem placa – art. 311 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal). A moto foi apreendida.