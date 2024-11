Homem é preso em Niterói sob acusação de tentar matar menor

Acusado foi preso na Praça do Engenho do Mato - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

A Polícia Civil do Rio prendeu, nessa segunda-feira (4), na Praça do Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, um homem acusado de tentar matar um menor de idade naquela região.

A polícia recebeu informações de que o acusado havia recebido ordem de um traficante da região de cometer o crime como uma espécie de 'castigo' em represália ao envolvimento do jovem em suposto furto na área controlada por ele.

Ao ser preso, o acusado não esboçou reação. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime. O homem foi foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

