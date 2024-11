Dupla é presa com drogas no porta-malas em Angra dos Reis

400 pinos de cocaína foram apreendidos com a dupla - Foto: Divulgação/PRF

Dois jovens foram presos por tráfico de drogas na noite deste sábado (02) na BR-101, na altura de Angra dos Reis. De acordo com a Polícia, a dupla estava transportando aproximadamente um quilo de cocaína no porta-malas de um carro de passeio que atravessava a rodovia em alta velocidade.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o carro foi abordado entre os bairros do Bracuí e do Frade por conta da velocidade. Durante a abordagem, os agentes encontraram sacos plásticos com centenas de pinos de cocaína escondidos na mala. Ao todo, foram 400 porções da droga apreendidas.

O condutor do carro, de 25 anos, e um passageiro que estava com ele foram presos. A droga foi levada para a 166ª DP (Angra), que registrou a ocorrência.

