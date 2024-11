Feriado do G20 no Rio de janeiro; veja dicas de onde curtir na região

Rio sediará diversos eventos do G20, incluindo a Cúpula dos Chefes de Estado, em 18 e 19 de novembro, no MAM - Foto: Divulgação

O feriado do G20 está chegando e você já sabe onde vai passar? é hora de buscar lugares para ir no feriado. Vamos te passar uma lista de para você aproveitar esse feriado. A data cai no dia 18 a 19 de novembro.



O feriado

De acordo com Eduardo Paes, a cidade do Rio terá os dias 18 e 19 de novembro como feriado. O objetivo é reduzir o trânsito nos dias em que a cidade recebe as autoridades mundiais. “É importante que todos nós nos preparemos para esses dias de transtorno, do dia 14 ao dia 20”, disse o prefeito.

O feriado não abrange comércio de rua, bares, restaurantes, padarias, hotéis, hospedarias, pousadas, shopping center, estabelecimentos culturais, cinemas, teatros, pontos turísticos, indústrias localizadas na AP 3, AP 4 E AP 5, empresas jornalísticas e estabelecimentos com atividades de trabalho remoto.

Para te ajudar com isso, selecionamos alguns lugares para viajar no feriado, com dicas de atrações turísticas, hotéis e pousadas. Todos contam com belas paisagens, clima excelente e opções de lazer. Assim, fica mais fácil escolher onde viajar, agora é só arrumar as malas e curtir o feriado.

No Rio de Janeiro, há vários lugares para passar um feriado, incluindo praias, museus, parques e outros pontos turísticos:

Praias

As praias do Rio de Janeiro são um cartão de visita da cidade e atraem turistas do mundo inteiro. As praias mais procuradas estão na Zona Sul e nas regiões metropolitanas, como:

Leblon, Ipanema e Copacabana. Na Zona Oeste, as praias são mais indicadas para surf.

Além de Saquarema, Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio.

Bondinho e Corcovado

Um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, o bondinho liga o Morro da Urca ao Morro do Pão de Açúcar e oferece vistas para a Baía de Guanabara. Aproveitando a proximidade, o Corcovado no Cristo Redentor, é com certeza o maior ponto turístico no rio.

Museus

O Rio de Janeiro tem vários museus, como o Museu do Amanhã, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Real Gabinete Português da Leitura e o Theatro Municipal.

Parques

O Jardim Botânico, o Parque Lage e a Ilha de Paquetá são alguns dos parques do Rio de Janeiro e o Parque da Cidade é um dos principais pontos turísticos de Niterói, o Parque da Cidade oferece vistas das encostas do litoral. Campo de São Bento um parque urbano no bairro Icaraí, com equipamentos para lazer e atividades físicas. Aos fins de semana, o parque recebe eventos culturais e a Feirinha de Artesanato.

Atrações nas regiões metropolitana:

Caminho Niemeyer - O Caminho Niemeyer é o primeiro ponto turístico a aparecer sempre ao listar o que fazer em Niterói, Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Ilha da Boa Viagem. Cantareira, Complexo dos Fortes, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Campo de São Bento, Jardim Botânico de Niterói, Parque da Cidade de Niterói, Orla de São Francisco.

Fazenda Colubandê: Um marco histórico de São Gonçalo, com um casarão que remonta ao período da escravidão e o antigo Batalhão da Polícia Florestal.

Capela da Luz: Uma capela de estilo Jesuítico erguida no século XVII, na Praia da Luz, às margens da Baía de Guanabara, Praia de São Gonçalo: Uma praia extensa, com uma faixa larga de areia branca, água clara e mar calmo, Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores: Um museu especializado.

