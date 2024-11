Mulher é espancada por namorado e morre em Vigário Geral

Uma mulher foi espancada e morta pelo namorado em Vigário Geral, Zona Norte do Rio, nesta domingo (3). Segundo relatos nas redes sociais, o agressor seria um traficante da região e fugiu depois de cometer o crime. Ele, no entanto, acabou se entregando a polícia no mesmo dia.

De acordo com relatos, o homem teria espancado Kathelen Souza de Lima, de 20 anos, por conta de ciúmes, depois de saber que a jovem havia saído com amigos. O agressor teria fugido após cometer o crime e se escondido na casa de familiares na Penha, também na Zona Norte. Mas, posteriormente, ainda no dia do crime, ele se entregou na 16ª DP (Barra da Tijuca). O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de feminicídio. As investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.