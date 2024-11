Polícia Federal prende dois homens com 12kg de maconha no Galeão

Na manhã deste domingo (3), a Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens com 12 kg de maconha, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Um dos presos desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão em voo proveniente de Manaus/AM e entregaria a droga para um comparsa que o aguardava para transportá-lo até a comunidade Nova Holanda, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

Leia também:

Morre Quincy Jones, lendário produtor de Michael Jackson, aos 91 anos

Nutrição infantil: Como adaptar uma lancheira saudável para as crianças?

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais efetuaram a prisão em flagrante ao identificar a droga, distribuída em nove tabletes, na bagagem despachada pelo passageiro. Em seguida, a equipe conseguiu localizar e prender o segundo homem que seria responsável por levar a droga até a comunidade, onde o entorpecente seria distribuído.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça e poderão responder pelo crime de tráfico de drogas.