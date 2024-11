Receita federal apreende no RJ mais de R$ 19 mil em skunk escondida em embalagem de whey protein

Droga apreendida no Aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação/Receita Federal

Agentes da Receita Federal apreenderam 255g de skunk escondidos em um pote de whey protein, nesta segunda-feira (4), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A encomenda postal internacional vinha dos Estados Unidos para Ceilândia, Distrito Federal e o valor estimado do entorpecente é de R$19.125,00. A droga escondida em uma embalagem de whey protein foi localizada após passar pela fiscalização de equipamentos de raios-x.

