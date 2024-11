Nutrição infantil: Como adaptar uma lancheira saudável para as crianças?

Uma boa alimentação precisa ser incentivada desde a infância, pois é nesse período da vida em que se começa a familiarizar com os alimentos. Além disso, uma boa alimentação influencia no desenvolvimento da criança, dando energia para estudar e brincar. Mas, manter uma alimentação de qualidade para os pequenos nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente na rotina do lanche escolar, quando muitas vezes os pais tendem a recorrer a comidas rápidas.

Um dos principais desafios, além da inserção de frutas e legumes na alimentação das crianças, é manter o hábito na lancheira escolar. Na correria do dia-a-dia, a falta de tempo acaba resultando no aumento do consumo de biscoitos recheados, refrigerantes e doces, que são ricos em açúcar, conservantes e outros produtos não benéficos para a saúde.

"Meu maior desafio é conseguir tempo para inserir esses itens saudáveis, porque trabalho o dia todo e somente no período da noite tenho tempo hábil para fazer um planejamento adequado", relata Laryssa Oliveira, de 28 anos, recepcionista e mãe de um menino de 2 anos.

Lancheira escolar do filho de Laryssa Oliveira | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

O nutricionista Hygor Santos, especializado em cuidados infantis há sete anos, explica que o lanche escolar é de extrema importância para a alimentação, pois esses momentos se tornam rotina em que a criança consome determinados tipos de alimentos cinco vezes na semana, entretanto ele enfatiza que a mudança deve partir dos pais.

“Os pais precisam entender a importância da alimentação. Existem muitas crenças sociais que vamos precisar derrubar, por exemplo, quando um adulto fala que ele tem um paladar infantil e essa associação está ligada a biscoitos, iogurtes e isso não é alimentação infantil. Então para falar de alimentação saudável precisamos primeiro ir na construção de uma saúde primária, a que não estamos acostumados, então a gente trata a obesidade e a diabetes. A gente não pensa que o que estamos fazendo agora contribui lá na frente para que essa criança desenvolva todas essas desordens. E quando a gente fala de alimentação escolar, principalmente porque é uma rotina”.

O nutricionista explica a importância do lanche escolar | Foto: Layla Mussi

Dados divulgados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, apenas em 2023, apontam que cerca de sete em cada dez crianças apresentavam excesso de peso ou obesidade. Isso acontece por causa do aumento no consumo de alimentos ultra processados, que também resulta em baixa qualidade de vida, além de doenças como a diabetes.

"Eu arrumo o lanche deles, as meninas gostam de batata com refrigerante e o menino de biscoito salgado com guaravita", relata a avó Sandra Nery, 70, sobre a merenda escolar dos netos, duas meninas de 7 e 10 anos e um menino de 8 anos.



O nutricionista faz um alerta aos pais sobre essa situação, visando melhores condições de saúde para as crianças no futuro, além de dar dicas de como de preparar uma lancheira escolar adaptada para cada criança.

“Hoje, os lanches rápidos na lancheira me dão tempo, mas amanhã esse tempo que eu não investi aqui, eu vou precisar investir para tratar doenças. Por exemplo, as batatas chips e onduladas são opções excelentes para colocar na lancheira escolar, porém na quantidade correta, pois são ricas em sódio", comenta o profissional.

O nutricionista explica, ainda, que a alimentação dos pequenos deve ser dividida em três grupos alimentares: reguladores, que são as frutas; os energéticos, que são os carboidratos e os construtores, as proteínas.

“Então quando eu penso em uma lancheira, por exemplo, eu não preciso excluir o biscoito, que algumas crianças gostam, ele entra como alimento energético, que é o carboidrato e só vou associar com um construtor que é uma proteína e o regulador, que é uma fruta, porque eu consigo pensar em uma composição mais efetiva”, explica o nutricionista infantil.

A profissional dá dicas de como preparar a lancheira escolar | Foto: Layla Mussi

Com base nesse pensamento, muitas mães conseguem oferecer uma boa alimentação escolar apesar da rotina agitada do dia a dia.

"Na lancheira dele sempre mesclamos biscoitos, frutas e um pão, associado a sucos naturais. Ele gosta muito de biscoito e algumas frutas como uva, morango e pera. Ele também gosta muito de bolos", relata Laryssa.

Dicas de como adaptar a lancheira escolar

Uma das principais dicas para superar a questão da falta de tempo no dia a dia é a preparação no final de semana dos lanches que serão consumidos durante a semana, além de colocar volumes menores de alimentos, garfinhos infantis, entre outras estratégias.

Os pais podem usar garfinhos para atrair a criança | Foto: Layla Mussi

Levando em consideração a realidade de cada criança, sabendo o que ela gosta ou não, os pais precisam preparar a lancheira escolar com muito zelo e consciência de como vai oferecer o alimento. Algumas sugestões feitas pelo nutricionista:

Batata Ruffles;

Panqueca de banana;

Bolo de cenoura (que pode mesclar a farinha branca com a farinha integral);

Bolo de cenoura com gotinhas de chocolate (cacau 32%);

Fruta;

Suco natural ou alguns sucos de caixinha;

Biscoito de arroz (podendo ser acrescentado pasta de amendoim ou requeijão);

Ovos de codorna;

Chips de frutas como maçã ou banana.



*Sob supervisão de Cyntia Fonseca