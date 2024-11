Morre Quincy Jones, lendário produtor de Michael Jackson, aos 91 anos

O compositor e produtor Quincy Jones, de 91 anos, faleceu na noite desse domingo(3), em sua casa no bairro de Bel Air, em Los Angeles, Estados Unidos. Responsável por diversos hits de Michael Jackson e Frank Sinatra, o artista teve sua morte confirmada por sua equipe. Até o momento, a causa não foi confirmada.

Em anúncio oficial feito por seu assessor, Arnold Robinson, na manhã desta segunda-feira (4), a família celebra a vida e a carreira do artista que impactou gerações. "Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones", disse a família, em um comunicado.

"E embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele. Ele é realmente único e sentiremos muita falta dele; nos confortamos e temos imenso orgulho em saber que o amor e a alegria, que eram a essência de seu ser, foram compartilhados com o mundo por meio de tudo o que ele criou. Por meio de sua música e seu amor sem limites, o coração de Quincy Jones baterá pela eternidade."

Leia também:

Shows com artistas nacionais agitam a Flim até o dia 10/11

Índice de abstenção no primeiro dia do Enem cai para 26,6%

Carreira musical

Quincy Jones trabalhou com diversas lendas da indústria musical e participou da produção de álbuns de sucesso, como "Off The Wall" (1979), "Thriller" (1983) e "Bad" (1987), de Michael Jackson, e do projeto "We Are The World", que reuniu grandes artistas em prol da luta contra a pobreza na África. Além disso, é o autor de uma das trilhas sonoras mais marcantes da televisão americana, a abertura de "Um Maluco no Pedaço".

O músico ganhou muitos prêmios ao longo de sua carreira, entre eles: 28 grammys, 2 oscars e 1 emmy.