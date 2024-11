Suspeito morre em tentativa de assalto na Zona Sul do Rio

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto na manhã deste domingo (03) na Lagoa, Zona Sul do Rio. Segundo testemunhas, um policial que passava pela região teria trocado tiros com os suspeitos após perceber o crime. Um outro suspeito foi atingido, mas fugiu, de acordo com a Polícia Militar.

Testemunhas relataram que os dois acusados estavam juntos e teriam abordado outras pessoas em via próxima ao Túnel Rebouças antes dos disparos. Uma das vítimas relatou ter sido ameaçada por um dos suspeitos, que teria apertado o gatilho contra ela. A arma, no entanto, travou e a vítima acabou ilesa, de acordo com o relato.

Em seguida, um policial que passava pela região disparou contra os suspeitos e um deles, baleado, morreu na hora. Ferido, o comparsa fugiu. No local, foi apreendida uma pistola usada no crime. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também foi acionada e está investigando o caso. A identidade do suspeito morto não foi divulgada.

