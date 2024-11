Suspeitos se escondem em navio e trocam tiros com PM no Gradim

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) trocaram tiros com um grupo de criminosos escondidos em um navio no Gradim, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (03). Segundo os agentes, o confronto ocorreu após o batalhão local receber denúncias de sequestro e cárcere privado no bairro. Não houve prisões.

Os criminosos foram avistados na popa de um navio ancorado e teriam disparado ao perceberem a presença dos policiais, conforme relatado pela equipe. Após o confronto, o grupo de suspeitos conseguiu fugir. Segundo os policiais, não foram localizadas vítimas após a ação. O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), que registrou a ocorrência e investiga a identidade dos suspeitos.

