Homem é preso em flagrante após furtar 20 kits de lingerie em shopping de Niterói

O homem com nove passagens criminais foi preso em flagrante após furtar loja em shopping de Niterói - Foto: Reprodução - PMERJ

Policiais militares prenderam em flagrante um homem neste sábado (1), após ele furtar 20 kits de lingerie de um shopping no Centro de Niterói. Segundo informações repassadas pela corporação, o acusado acumulava nove anotações criminais.

A prisão ocorreu após policiais do 12º BPM (Niterói) serem informados de que um homem havia furtado produtos de uma loja no centro comercial, localizado na Rua Visconde de Rio Branco. Ao encontrá-lo ainda no local, os agentes recuperaram os materiais e encaminharam o homem à 76ª Delegacia de Polícia (Niterói).

Ainda de acordo com a polícia, o homem possui oito anotações criminais por furto e uma por roubo.