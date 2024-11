Apontado como um dos principais ladrões de carro do Rio é morto em tentativa de roubo na Linha Vermelha

Um dos principais ladrões de carro do Rio de Janeiro foi morto na manhã deste sábado (2) por um policial à paisana, durante uma tentativa de assalto na Linha Vermelha, na altura da favela do Caju.

Outras três pessoas que passavam pela via também foram atingidas pelos disparos. Elas foram encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).

Leia mais

Argentino é preso por racismo contra funcionários de uma loja na Zona Norte do Rio

Polícia intercepta ambulância que ia de São Paulo para a Baixada Fluminense com carga de maconha



De acordo com informações da Polícia Militar, Luiz Felipe Medeiros Lage, conhecido como “Felipinho da NH”, tinha quase 200 anotações em sua ficha criminal, incluindo roubos de cargas e veículos e homicídios. Segundo a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da PM, o criminoso agia nas Linhas Amarela e Vermelha e na Baixada Fluminense e era apontado como integrante do “Bonde do Fantasma”, quadrilha especializada em roubos em todo o estado.

Na manhã deste sábado (2), ainda segundo a PM, Felipinho da NH estaria tentando roubar um carro na Linha Vermelha, na altura de São Cristóvão, quando um policial militar de folga teria reagido.

Após ser morto no confronto armado, ele foi identificado ao dar entrada no Instituto Médico Legal (IML). No banco de dados do portal de procurados do disque-denúncia, Luiz Felipe era apontado também por envolvimento em homicídios de dois policias militares durante roubos de veículos no Rio de Janeiro.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das três pessoas feridas no confronto.