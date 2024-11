Polícia intercepta ambulância que ia de São Paulo para a Baixada Fluminense com carga de maconha

Policiais civis da 60ª DP (Duque de Caxias), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, interceptaram uma carga de maconha, que seria transportada de ambulância do município de Guarulhos, em São Paulo, para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O carregamento foi identificado pelo setor de inteligência da 60ª DP, que acionou os agentes paulistas, na última sexta-feira (1).

Os agentes do Departamento Estadual De Investigações Criminais (DEIC) da polícia paulista diligenciaram ao suposto local de onde sairia o material ilícito e se depararam com dois indivíduos e uma ambulância, dirigida por um terceiro suspeito.

A dupla tentou empreender fuga, mas foi detida pelos policiais. Já o motorista da ambulância conseguiu fugir pelo telhado de casas vizinhas. As investigações continuam para localizá-lo.

Durante a ação, os agentes apreenderam 1,5 tonelada de drogas escondidas na ambulância e em uma sala dentro do estacionamento. Diante dos fatos e das provas colhidas, os autores foram autuados em flagrante.