Argentino é preso por racismo contra funcionários de uma loja na Zona Norte do Rio

Policiais Civis da 37 ª DP (Ilha do Governador) prenderam, na última sexta-feira (1) o argentino Pablo Martin Barbera, por crime de racismo contra funcionários de uma locadora de veículos na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) foram acionados por funcionários do estabelecimento, que relataram ser vítimas de racismo por um casal argentino.

Leia mais

Polícia intercepta ambulância que ia de São Paulo para a Baixada Fluminense com carga de maconha

Motorista de aplicativo é encontrado morto em Petrópolis



Segundo relatos do policial civil que atendeu o caso, os funcionários denunciaram agressões verbais de cunho racial, além de agressão física por parte da esposa do indiciado. O casal foi conduzido à delegacia.

A gerente da loja e a atendente prestaram depoimento e detalharam que os insultos racistas proferidos por Pablo Barbera, como “todo preto era filha da p*” e “preta de m*”. Segundo a gerente, o conflito começou devido à cobrança de uma taxa extra pelo retorno do veículo, que estava sujo.

Ambas as funcionárias afirmaram que Pablo fez comentários ofensivos e insultou as vitimas em razão de raça e cor.

Após procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado à audiência de custódia junto ao Tribunal de Justiça do Rio. Já a mulher de Pablo, que não teve a identidade revelada, vai responder por lesão corporal contra um dos funcionários.