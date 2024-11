Motorista de aplicativo é encontrado morto em Petrópolis

Um homem foi encontrado morto em uma área de mata fechada, no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, neste sábado (2). Yuri Zumba Borges da Silva, de 31 anos, era motorista de aplicativo e estava desaparecido desde a última quinta-feira (31), quando saiu de casa no Rio para fazer uma corrida até a Serra.

Nas redes sociais, a família chegou a realizar uma série de postagens pedindo ajuda para encontrar Yuri. A Polícia Militar informou que policiais do 26º BPM (Petrópolis) foram acionados para o local onde o corpo do homem foi encontrado, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis.

A área era de mata fechada, de acordo com os militares, que também encontraram um veículo nas proximidades. O caso é investigado pela DDPA, em conjunto à equipe da 105ª DP (Petrópolis).

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e no carro da vítima. A DDPA realizou as diligências iniciais e segue investigando a morte do rapaz.