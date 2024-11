Homem é espancado e atropelado após suspeita de tentativa de estupro em Niterói

Um homem foi espancado e atropelado após ser acusado de tentativa de estupro contra uma mulher na Praia de Piratininga, em Niterói, na noite de quinta-feira (31). De acordo com policiais militares do programa Segurança Presente, que atuaram no caso, o homem foi encontrado ferido em uma área de vegetação junto à calçada da orla.

Os agentes foram direcionados ao local após relatos de pedestres informando que o homem teria tentado agredir uma menor. No entanto, ele foi contido por pessoas que estavam na região e, em seguida, tentou fugir, sendo atropelado logo depois.

Após receber atendimento médico no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), o homem foi liberado, já que não houve denúncia formal da suposta vítima contra ele. Além disso, foi verificado que ele possuía antecedentes por furto, mas não havia registros criminais recentes em seu nome.