Vivi Noronha, esposa de Mc Poze do Rodo, é investigada por rifas nas redes sociais

Vivi Noronha e Mc Poze do Rodo - Foto: Reprodução

A influenciadora digital Viviane Noronha, que é casada com o funkeiro Mc Poze, é alvo da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil, que busca fraudes em processos da realização de rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores. Na manhã desta sexta feira (1), os agentes foram á casa do casal e realizaram a apreensão de joias, celulares e dois carros importados, avaliados em R$ 3 milhões.

Além de Vivi, outros influenciadores como, Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro e Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon, também foram alvo de busca e apreensão. A ação investiga esquemas que fingem seguir regras da Loteria Federal, mas usam aplicativos com fortes indícios de manipulação.

No Brasil, para realizar uma rifa é necessário ter uma autorização prévia da Secretária de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática também é exclusiva de instituições sem fins lucrativos.

Além de diversos cordões de ouro, relógios e anéis, uma BMW X6 e uma Land Rover Defender blindada, foram levadas para a cidade da Polícia na manhã de sexta. O casal foi as redes sociais para tranquilizar seus seguidores.

“Acordei mais um dia com o cabelo lindo, mas com visitas inesperadas. Mas só estou aqui para avisar as minhas seguidoras, que estão preocupadas, que está tudo certo. Estamos em casa, começaram essa coisa aí toda. Mas já está sendo resolvido. Os advogados estão resolvendo e está tudo certo”, afirmou Vivi.

"Creio eu que até semana que vem já está tudo resolvido, meus carros, meus ouros, meus celulares, tudo que levaram, porque levaram tudo, e eu não estou nem no bagulho, mas levaram", disse Poze do Rodo após a polícia cumprir os mandados de busca em sua casa.